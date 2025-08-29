Teotino: "Allegri ha bisogno di una vittoria, il Milan di chiudere il mercato con qualcosa di più"

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Nello studio di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Gianfranco Teotino, giornalista e opinionista.

Le parole di Teotino: "Allegri ha bisogno di una vittoria anche se questa sera ci sono un sacco di complicazioni. Il Milan ha bisogno di chiudere questo mercato con qualcosa in più. È arrivato Nkunku che è un buonissimo giocatore che non giocava al Chelsea perché c’era Palmer. Sono molto curioso di capire come si adatterà al Milan che oggi non gioca col trequartista".