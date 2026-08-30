Teotino: "Gli avversari del Milan sono meno impegnativi di quelli dell'Inter. Nella prima fase andranno avanti senza spendere troppe energie"

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Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso sulle differenze tra la rosa dell'Inter e quelle del Milan e della Juventus.

Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sulle differenze, soprattutto in ottica doppio impegno, tra la rosa dell'Inter e quelle del Milan e della Juventus: "L'Inter può gestire: ha una rosa molto più vasta, più profonda e qualitativamente alta anche a livello di panchinari. Milan e Juventus in questo momento ce l'hanno più ristretta, però i loro avversari sono nettamente meno impegnativi di quelli dell'Inter. Per cui, da questo punto di vista, penso che potranno comunque farcela ad andare avanti senza spendere eccessivamente energie nella prima fase, e poi dopo vediamo".

MILAN, IL PROGRAMMA DELL'EUROPA LEAGUE

Si riportano di seguito le avversarie del Milan nella fase campionato della Europa League:

- BENFICA (POR) a San Siro

- OLYMPIACOS (GRE) ad Atene

- FERENCVAROS (UNG) a San Siro

- SALISBURGO (AUT) in Austria

- SUNDERLAND (ING) a San Siro

- BOURNEMOUTH (ING) in Inghilterra

- ARARAT-ARMENIA (ARM) a San Siro

- LEVSKI SOFIA (BUL) in Bulgaria

DATE EUROPA LEAGUE: FASE CAMPIONATO

Giornata 1: 16/17 settembre 2026

Giornata 2: 15 ottobre 2026

Giornata 3: 22 ottobre 2026

Giornata 4: 5 novembre 2026

Giornata 5: 26 novembre 2026

Giornata 6: 10 dicembre 2026

Giornata 7: 21 gennaio 2027

Giornata 8: 28 gennaio 2027

DATE SORTEGGI EUROPA LEAGUE

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

DATE EUROPA LEAGUE: FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale (Francoforte): 26 maggio 2027

L'EUROPA LEAGUE DOPO LA FASE CAMPIONATO

Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate