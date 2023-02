Terremoto, il messaggio di vicinanza di Bennacer a Turchia e Siria

Ismael Bennacer, sul proprio profilo di Twitter, ha pubblicato questo messaggio di vicinanza alle popolazioni di Turchia e Siria dopo il terremoto delle scorse ore: "Pensieri ai nostri fratelli e sorelle in Turchia e Siria. Possa Allah avere pietà dei defunti e aiutare i loro cari e tutti coloro che ne sono colpiti".

Pensées à nos frères et sœurs en Turquie et en Syrie 🇹🇷🇸🇾



Qu’Allah fasse miséricorde aux défunts et qu’il vienne en aide à leurs proches et toutes les personnes touchées