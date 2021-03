Terzi (Dir. Sassuolo femminile): "Champions? Sognare è gratis, ma il Milan è un'ottima squadra"

Intervistato ai microfoni de 'Il Calcio Femminile', il direttore del Sassuolo Femminile, Alessandro Terzi ha parlato così dell'eliminazione contro il Milan: "Ci dispiace per essere usciti in Coppa Italia senza mai perdere. Due pareggi contro il Milan dimostrano, comunque, che possiamo competere su alti livelli. Se vediamo il bicchiere mezzo pieno, posso dire che in questo modo abbiamo il modo di focalizzarci solo sul campionato. Il nostro desiderio è quello di vincerle tutte”. E, nel frattempo, la Champions è lì, ad una manciata di punti: “Qualificarsi è un sogno, e sognare è bello perché è gratis. Se ci speriamo? Per forza, altrimenti non faremmo calcio. E fare sport ad alti livelli ti costringe ad essere ambizioso. Sappiamo che Milan è un’ottima squadra ma nel calcio tutto può succedere“.