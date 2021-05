Tesser: "Donnarumma ha fatto una scelta ma dispiace finisca così"

L'allenatore Attilio Tesser ha parlato di Gigio Donnarumma a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Ecco le sue dichiarazioni: "Se vai a scadenza è normale che possano succedere queste cose, dispiace vedere un ragazzo cresciuto nel Milan non diventarne la bandiera, in fondo è una delle squadre più importanti del mondo. In altri tempi certo, sarebbe rimasto, oggi le bandiere non esistono più. Ha fatto una scelta, mi sarebbe piaciuto fosse rimasto fino in fondo dove è nato e cresciuto".