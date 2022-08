MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di una diretta Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha voluto ricordare a tutti i suoi believers (e non followers, come direbbe lui) la propria mentalità da grande vincente. Lo svedese, in live, ha inquadrato per diverso tempo una persona davanti a sé che indossava una maglia con la frase "Mollare non è un'opzione". The Zlatan Mentality.