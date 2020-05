Theo: "Anno importante per me, la fiducia di Pioli è stata decisiva"

Theo Hernandez ci ha messo un attimo a prendersi il Milan. Il francese è diventato un giocatore imprescindibile per i rossoneri: "È stato un anno molto importante per me - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi danno sono fondamentali. La fiducia di Pioli è stata decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori è tra gli aspetti che apprezzo di più".