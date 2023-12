Theo centrale, Ordine: "Fa due ruoli in uno: prova del nove con l'Atalanta"

Tra i giocatori più positivi in assoluto nella gara contro il Frosinone, c'è Theo Hernandez. E pensare che il francese non ha neanche giocato nel uso ruolo, venendo impiegato da Pioli come difensore centrale, anche dietro suggerimento dello stesso calciatore. La prova è stata ottima, senza sbavature, e il ruolo è stato interpretato a modo suo, senza rinunciare alle scorribande tipiche.

Questo il giudizio di Franco Ordine su Theo, uscito questa mattina su Il Giornale: "Theo centrale. In effetti il francese è in grado di fare due ruoli in uno, a seconda delle circostanze: può garantire una buona tenuta difensiva e, con la copertura di Florenzi, tentare anche qualche assalto alla sua maniera. La prova del nove però è rinviata al prossimo viaggio a Bergamo con l’Atalanta".