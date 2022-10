Theo compie 25 anni, gli auguri del Milan: "Una vera forza della natura, auguri!"

Theo Hernandez compie oggi 25 anni. Il terzino classe 1997 festeggia il compleanno all'indomani della brutta sconfitta contro il Chelsea a cui non ha potuto partecipare a causa di un infortunio muscolare. Il Milan ha pubblicato un tweet di auguri: "Sul campo copre ogni centrimetro di erba. Oggi diventa più grande di un anno. Una vera e propria forza della natura, auguri Theo!". La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri al terzino numero 19.

24+1

On the pitch he covers every blade of grass. Today he gets a year older 🟡🚄



Una vera e propria forza della natura. Auguri @TheoHernandez #SempreMilan



