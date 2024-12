Theo Hernandez arrivato a Milanello alle 10:06. Tra un'ora circa l'allenamento

Man mano tutti i calciatori del Milan stanno arrivando a Milanello per l'allenamento odierno, previsto per le ore 11. I primi ad arrivare sono stati Camarda e Maignan, poco dopo di Fonseca, giunto al Centro Sportivo alle 9:13. Presenti anche gli altri senatori della squadra, tra cui Leao, Calabria e Reijnders. Alle 10:06 è arrivato anche uno dei capitani della squadra, Theo Hernandez, reduce anche ieri da una prestazione molto al di sotto dei suoi standard. Non si è ancora visto Zlatan Ibrahimovic. Lo riporta Francesco Letizia, inviato di Sportitalia a Milanello.

Sarà una giornata chiave per capire cosa succederà dopo lo sfogo di ieri post Milan-Stella Rossa: "Sono soddisfatto dal risultato, ovviamente. Ma di tutto il resto no. Quando entriamo in una partita decisiva come questa - ha spiegato ieri Fonseca in conferenza - e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto come squadra. Abbiamo l'obbligo non di giocare meglio, ma di dare tutto in campo. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo.. Non voglio entrare nei dettagli. Io parlerò con la squadra, ma il mio sentimento è questo. Non sono arrabbiato, ma triste. Perché quello che mi piacerebbe vedere nella squadra qualcosa che non ho visto. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza apposto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".