Theo Hernandez: "Io e Leao ci capiamo molto bene. Mi crea sempre spazi dove posso inserirmi"

Theo Hernandez, ai microfoni del The Atheletic, ha parlato della buona intesa che c’è in campo fra lui e Rafael Leao. Il terzino francese ha detto: “Sono io il giocatore più veloce del Milan. Leao è una scheggia ma il primo posto è mio, senza dubbi. Noi due ci capiamo molto bene perché lui gioca in un modo diverso rispetto agli altri: va sempre nell’1 contro 1 e crea spazi per me. Spesso gli avversari non mi seguono nemmeno”.