Theo Hernandez, solo un assist nelle ultime 18 partite di campionato

Tra i tanti giocatori che stanno un po' mancando al Milan in questa fase, anche il treno a tutta fascia Theo Hernandez. Secondo quanto riporta stamattina il CorSport, i dati rendono testimonianza di un rendimento in calando del terzino francese in questo campionato. Nelle ultime 18 partite di campionato, infatti, Theo ha portato in dote solamente un assist, nella sciagurata gara di Salerno. Numeri ben differenti rispetto a quelli di inizio stagione, in cui aveva fatto registrare 5 assistenze in 14 partite. Per il quotidiano è complice anche la sua posizione in campo, da qualche settimana più accentrata.