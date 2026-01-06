Theo-Juve, Ravezzani frena: "Suggestivo, ma chi gli paga quel cartellino e soprattutto quello stipendio?"
Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo è intervenuto così in merito alla possibilità (oggi remota) di vedere Theo Hernandez alla Juventus nella prossima estate. Ravezzani commenta così la fattibilità della trattativa:
“Il ritorno di Chiesa? Con Yikdiz, Conceicao e Zhegrova? Mah, e doppio mah... Theo suggestivo, ma chi gli paga cartellino e stipendio con la Juve sotto ingrandimento UEFA?”.
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:
ACQUISTI
Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto
CESSIONI
-
OBIETTIVI
Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)
Joe Gomez (difensore, Liverpool)
Federico Gatti (difensore, Juventus)
Eric Dier (difensore, Monaco)
Axel Disasi (difensore, Chelsea)
Sidiki Cherif (attaccante, Angers)
VOCI CESSIONI
Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)
Ruben Loftus-Cheek (centrocampista, Lazio)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026
Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.
