Theo-Juve, Romano smentisce: "A oggi non risulta. Hernandez non è in uscita"

Nell'ultimo video sul proprio canale YouTube in italiano, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato le sue indiscrezioni e le sue notizie per quanto riguarda la voce che è emersa nelle ultime ore di un possibile accordo tra Theo Hernandez e la Juventus. Oggi il terzino francese ex Milan gioca in Arabia Saudita, nell'Al Hilal di Simone Inzaghi, tecnico ex rivale del francese sulla panchina dell'Inter. Secondo alcune voci, Theo avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club bianconero.

Le parole di Fabrizio Romano sull'indiscrezione Theo Hernandez-Juventus: "Oggi è emerso, come ci state chiedendo in tanti, questo discorso di Theo Hernandez con la Juventus: da quello che mi dicono, il francese non è assolutamente in uscita. Il giocatore in uscita dall'Al Hilal è Cancelo e il portoghese partirà, non ci sono dubbi. Su Theo Hernandez la situazione è completamente opposta: sulla Juventus oggi non risulta che si stia trattando o negoziando, nè che ci sia la possibilità di vendere Theo".

