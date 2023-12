Theo, rivelazione da centrale: "Cadere è permesso, alzarsi è obbligatorio"

Theo Hernandez difensore centrale è stata la mossa della partita. Il terzino francese è stato scelto da Pioli come partner di Tomori in assenza di tutti i giocatori di ruolo e ha ripagato la fiducia del mister che poi, ai microfoni del post partita, ha rivelato come lo stesso francese si era reso fin da subito disponibile all'adattamento. Il risultato è stato che Theo figura tra i migliori della sfida.

Nel post-gara Theo Hernandez ha pubblicato un messaggio sui propri canali social e ha scritto così: "Cadere è Permesso, Alzarsi è Obbligatorio. Sempre Uniti!! Grazie San Siro". Un messaggio ma soprattutto una prestazione da leader come da tutto l'inizio di questa stagione gli si chiedeva.