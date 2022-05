Theo: "Sono cresciuto tanto grazie a Maldini, al mister e ai miei compagni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Milan, soffermandosi sullo Scudetto appena vinto: "E' una giornata molto bella. Da quando è nato mio figlio sono cambiato tanto. Mia moglie mia aiuta tanto, questo è anche per loro e per la mia famiglia. Quando sono arrivato non è stato facile. Mi sono allenato tanto e anche grazie a Maldini, al mister e ai miei compagni sono cresciuto tanto".