Theo svela: "La mia priorità era restare al Milan. Non tornerò finché ci sono certe persone"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez è tornato per la prima volta a parlare del suo doloroso addio al club rossonero, avvenuto in estate dopo 6 anni di trionfi ma anche difficoltà.

Non sarebbe mai andato via?

"Mai. La mia priorità era restare".

Lo scorso gennaio rifiutò il Como?

"Il mio agente non me ne ha mai parlato. Dicevano che avessi chiesto cifre esorbitanti per il rinnovo, che spingessi per la cessione...tutto falso".

Le critiche dei tifosi le hanno fatto male?

"Molto. So che ho commesso degli errori, come le espulsioni con la Fiorentina o col Feyenoord, ma siamo umani. Non ero sereno mentalmente e avrei potuto fare meglio, ma i tifosi sanno chi è stato Theo al Milan".

Se il Milan vincesse lo scudetto?

"Festeggerei in mezzo ai tifosi".

E se le chiedessero di tornare?

"Ora voglio vincere qui. Ma finché ci sono certe persone non torno".