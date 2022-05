Thiago Alcantara come Seedorf? Può diventare il 2° a vincere la Champions con 3 squadre diverse

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una sola vittoria per entrare nella storia. Thiago Alcantara sta per eguagliare l'incredibile record di Clarence Seedorf; l'ex centrocampista olandese, infatti, è stato l'unico giocatore ad aver conquistato la Champions League con tre squadre diverse (Ajax nel 1995, Real Madrid nel 1998, Milan nel 2003 e 2007). Lo spagnolo potrebbe riuscirci qualora il Liverpool trionfi nella finale di Parigi, a cui si è qualificato grazie alla vittoria di ieri in casa del Villarreal dopo il 2-0 di Anfield. Il classe 1991, nato a San Pietro Vernotico, ha già sollevato il trofeo con le maglie di Barcellona (2011) e Bayern Monaco (2020).