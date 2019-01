Thiago Silva: "In Supercoppa tifo Milan. Paquetà ha molta personalità e fiducia"

Thiago Silva, difensore e capitano del PSG nonché ex giocatore del Milan, ha parlato a Gazzetta.it in vista della finale di Supercoppa Italiana: "Tifo per Gattuso perché sarò sempre tifoso del Milan. Per Allegri tiferò dalla prossima. Sarà una bella partita, speriamo che il Milan possa vincere. Higuain ha una qualità incredibile e spero che lui si sia riguardato tutti i propri gol per battere la Juve e vincere questo trofeo che sarebbe fondamentale per la fiducia del gruppo. Paquetà? E' un giocatore che ha molta personalità e tanta fiducia in se stesso. Quando le cose vanno così è più facile per i giocatori, anche se la maglia del Milan è pesante. Cristiano Ronaldo? Era proprio quello che mancava alla Juventus. Ha vinto tantissimo ma ancora voglia di vincere. Dobbiamo ringraziare Ronaldo per questo suo modo di intendere il calcio e per come gioca. Finale Juventus-PSG? Possiamo pensarlo perché la Juve si sente più forte ed è una delle favorite. Hanno esperienza e un Ronaldo in più. Speriamo di incontrarci in finale".