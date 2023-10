Thiago Silva: "Orgoglioso della carriera che ho fatto. Dopo il ritiro? Continuerò nel calcio"

Thiago Silva, attuale difensore del Chelsea che è esploso come giocatore nel Milan, è stato intervistato da Sky Sport Italia nel Magazine sul campionato inglese. Queste le parole del brasiliano: "Si avvicina la fine della carriera e non è una cosa semplice. Devo pensare se smetto, oppure se continuo e dove vado: c’è la famiglia, ho due figli che giocano al Chelsea. In questo momento ne approfitto per giocare e sfruttare quest’ultimo anno di contratto al Chelsea.

Ma sono molto felice e orgoglioso della carriera che ho fatto, di quello che sto facendo adesso a 39 anni. Mi sono preparato tutta la vita per sfruttare il massimo del mio lavoro: il calcio è la mia passione. Sicuramente dopo il ritiro continuerò in questo mondo, non so ancora come."