Thiaw entra nella Top 10 dei centrali di difesa più cari venduti all'estero
Malick Thiaw è entrato nella Top 10 delle cessioni più remunerative dalla Serie A all'estero per quel che riguarda i difensori centrali. Quinto posto per il tedesco, poco sotto Thiago Silva che resta il milanista più caro nel ruolo. Record che resiste da 13 anni. Questa la graduatoria:
1. Matthijs de Ligt (dalla Juventus al Bayern) 67 milioni
2. Cristian Romero (dall'Atalanta al Tottenham) 52 miilioni
3. Thiago Silva (dal Milan al Paris Saint-Germain) 42 milioni
4. Kalidou Koulibaly (dal Napoli al Chelsea) 41.9 milioni
5. Malick Thiaw (dal Milan al Newcastle) 38 milioni
6. Antonio Rudiger (dalla Roma al Chelsea) 35 milioni
7. Marquinhos (dalla Roma al Paris Saint-Germain) 31.4 milioni
8. Roger Ibanez (dalla Roma all'Al-Ahli) 28.5 milioni
9. Medhi Benatia (dalla Roma al Bayern Monaco) 28 milioni
10. Radu Dragusin (dal Genoa al Tottenham) 25 milioni
