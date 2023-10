Thiaw, ex Schalke, sul Dortmund: "Pulisic ha parlato ai compagni più di me"

Domani sera al Singal Iduna Park di Dortmund, il Milan affronterà il Borussia nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Una partita speciale sia per Malick Thiaw, ex Schalke 04, acerrima rivale dei gialloneri, che per Christian Pulisic, lanciato nel calcio europeo proprio dal Dortmund.

Così Thiaw ha parlato dei suoi vecchi rivali ai microfoni di Milan TV: "Sarà molto bello avere i miei amici e la mia famiglia alla partita e poter giocare vicino casa, in Germania. Ho giocato allo Schalke 04 e c'è una forte rivalità tra Schalke e Borussia Dortmund e sarà bello giocare lì. Ai miei compagni ho detto che il Borussia ha una delle fanbase più grandi al mondo, credo che Pulisic lo sappia meglio di me e ha parlato ai compagni più di me".