Thiaw non sfigura contro la Cremonese, Pioli: "Ha fatto la sua prova come doveva fare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pareggio maturato mercoledì fra Milan e Cremonese c'è stato l'esordio dal primo minuto in rossonero di Malick Thiaw, giovane centrale di difesa arrivato in estate dallo Schalke 04 a titolo definitivo. Mister Pioli, durante la conferenza di Milan-Fiorentina, ha commentato così la prestazione del tedesco:

Come giudica la prestazione di Thiaw? "Ha giocato tantissime volte a tre allo Schalke. Contro la Cremonese è stata una partita, passatemi il temrine, semplice per i difensori in fase difensiva, in fase di costruzione potevamo fare meglio, ma penso che abbia fatto la sua prova come doveva fare".