Thiaw out, De Winter in: nelle due operazione Beppe Riso intermediario

Il Milan negli ultimi due o tre giorni ha concluso una doppia operazione in difesa che ha cambiato la fisionomia del parco centrali: una in uscita e l'altra in entrata. I rossoneri, dopo tre stagioni, hanno salutato Malick Thiaw, difensore tedesco arrivato l'estate dopo lo scudetto per poco meno di 10 milioni e ceduto al Newcastle per un totale di 40 milioni (bonus inclusi). Una cessione dettata dall'offerta importante arrivata dall'Inghilterra e anche dalla ferma volontà del giocatore che ha chiesto di partire, pur rispettando con correttezza il club rossonero che lo ha fatto crescere.

Al suo posto il Milan, in pochissime ore, ha chiuso per Koni De Winter, centrale di 23 anni in arrivo dal Genoa e con alle spalle esperienze importanti all'Empoli e ancora prima alla Juventus. Operazione da 20 milioni complessivi, ripartiti tra i 18 di parte fissa e i 2 di bonus facilmente raggiungibili. Ieri il belga era già in città per le visite mediche e oggi si allenerà con la squadra per la prima volta. Entrambe le operazioni, come potuto apprendere da MilanNews.it, hanno visto l'intermediazione dell'agente Beppe Riso.