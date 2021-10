Tifosi violenti in Francia, tutte le sanzioni nei confronti di Marsiglia, Lilla, Lens e Angers

Il comitato disciplinare della LFP si è pronunciato sugli incidenti avvenuti in occasione delle sfide Angers-Marsiglia e Lens-Lilla. L'Olympique Marsiglia è sanzionato con un punto di penalizzazione "sospeso" per un anno: significa cioè che qualora ci siano nuovi disordini tra tifosi entro 12 mesi, verrà resa effettiva la penalità. Inoltre, fino al 31 dicembre i tifosi dell'OM non potranno recarsi in trasferta

L'Angers è stato invece sanzionato con due partite a porte chiuse, di cui una "sospesa", oltre a una multa di 20.000 euro.

Lens-Lilla - Il Lens e il Lilla hanno ricevuto un punto di penalizzazione "sospeso" per 12 mesi. Per il Lens anche due partite a porte chiuse (già scontate), mentre i tifosi del Lilla, analogamente a quelli del Marsiglia, non potranno viaggiare fino al 31 dicembre.