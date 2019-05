TMW - Classifiche a confronto: +4 Milan rispetto ad un anno fa

Classifiche a confronto al termine del campionato. La Juventus che s'è confermata campione d'Italia rispetto alla passata stagione ha conquistato cinque punti in meno. Peggio ha fatto il Napoli, che ha chiuso con un meno dodici. Male le romane, entrambe fuori dalle prime quattro posizioni. Importante exploit di Atalanta e Torino, che hanno chiuso entrambe con un +9.

Il dato peggiore è quello del ChievoVerona fanalino di coda, poi c'è la Fiorentina che s'è salvata solo all'ultima giornata. Di seguito il dato.

Juventus 90 (-5 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 38 giornate)

Napoli 79 (-12)

Atalanta 69 (+9)

Inter 69 (-3)

Milan 68 (+4)

Roma 66 (-11)

Torino 63 (+9)

Lazio 59 (-13)

Sampdoria 53 (-1)

Bologna 44 (+5)

Sassuolo 43 (=)

Udinese 43 (+3)

SPAL 42 (+4)

Parma 41 (in Serie B)

Cagliari 41 (+2)

Fiorentina 41 (-16)

Genoa 38 (-3)

Empoli 38 (in Serie B)

Frosinone 25 (in Serie B)

*ChievoVerona 17 (-23)

*=Tre punti di penalizzazione