TMW - Fiorentina, il sogno Thiago Silva scalda la piazza. I viola hanno un vantaggio sul Milan

Chi lo conosce, definisce Rocco Commisso un sognatore. A ragione, verrebbe da aggiungere, viste le grandi ambizioni mostrate fin dal momento del suo approdo nell'universo Fiorentina, sia sul lato sportivo che su quello extra-campo. Rimanendo sul rettangolo verde, ai pensieri per la squadra che verrà, nelle scorse ore è balzata agli onori di cronaca l'indiscrezione che i viola vorrebbero provare a regalarsi il sogno Thiago Silva: l'esperto centrale brasiliano, avrebbe dato già addirittura un suo assenso di massima, e potrebbe essere acquistato a costo zero visto che va in scadenza con il Paris Saint-Germain. Inutile dire che, sui social e non solo, la piazza di Firenze si sia subito scaldata. Che poi costo zero suona quasi offensivo verso un giocatore che attualmente, a 36 primavere compiute, guadagna uno stipendio multi-milionario, da doppia cifra. L'investimento da mettere sul piatto sarebbe di quelli importanti, ma in tal senso Commisso ha dimostrato di non aver paura di farne per accaparrarsi campioni seppur esperti (dice nulla Ribery?), ed oltre alla possibilità di giocarsi semmai una spalmatura su più anni, in canna potrebbe avere ulteriori entrate importanti grazie ad una-due cessioni giuste. Accostato anche al Milan, dove ha lasciato una fetta di cuore, per Thiago Silva però i gigliati potrebbero avvalersi di un vantaggio "indiretto" fornito dal nuovo corso rossonero, visto che con l'accorrente Rangnick c'è l'intenzione di Gazidis di provare a comprimere le spese del tetto ingaggi. Certo, non c'è solo la Serie A, ed anche all'estero le rivali non mancano, e si parla di destinazioni importanti sia in Inghilterra (Arsenal, Everton e Tottenham) che in Spagna (Atletico Madrid) o in Francia (Monaco). Una corsa complicatissima, ma alla quale sembrerebbe aver tutta l'intenzione di partecipare anche la Fiorentina.