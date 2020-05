TMW - Futuro Bonaventura, c'è la Roma (ma si aspetta l'offerta). Poi Atalanta e Torino

In scadenza di contratto col Milan e con mezza Serie A pronta a cogliere l'occasione. Giacomo Bonaventura da settimane si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo club dopo aver compreso che non ci sono i margini per il rinnovo del contratto col club rossonero.

Dopo la Lazio, negli ultimi giorni anche la Roma s'è fatta avanti nelle ultime ore palesando il suo interessamento e ricevendo riscontri positivi dallo stesso giocatore. Un futuro nella squadra giallorossa affascina Bonaventura, ma al momento manca ancora l'offerta ufficiale e, per questo, le altre squadre interessate sono tutt'altro che tagliate fuori. Innanzitutto l'Atalanta (si tratterebbe di un ritorno), poi anche il Torino col nuovo ds Vagnati che ha già fatto sapere di essere interessato.