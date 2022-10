TMW - Il Milan trova le prime risposte dal mercato: ora Divock Origi è l'arma in più a disposizione di Pioli

Fonte: di Simone Bernabei per tuttomercatoweb.com

Dopo spezzoni, assaggi di campo e qualche problemino fisico di troppo, Divock Origi ha trovato la sua prima da titolare con la maglia del Milan sulle spalle e l'occasione è stata quella giusta per regalare a Pioli e ai tifosi il primo gol e pure il primo assist della sua avventura italiana. Al di là della questione statistica, però, quello che ha certamente fatto più piacere al tecnico è stata la tenuta e la presenza all'interno della gara del centravanti belga ex Liverpool. A Pioli ha sempre intrigato, Origi, e anche a parole non ha mai lesinato complimenti e sottolineature positive per quelle che sono le sue qualità. Il problema è che, fino ad oggi, non le ha mai potute testare realmente sul campo. Ora invece la storia può decisamente cambiare.

Giroud ha finalmente un'alternativa vera

Uno dei limiti di questa prima parte di stagione del Milan è stata l'assenza di un centravanti di riserva. Un uomo capace di sostituire degnamente Olivier Giroud là davanti. Non che il francese abbia deluso, anzi. Ma in certe occasioni Pioli avrebbe avuto necessità di dosarlo e di farlo rifiatare più di quanto in realtà successo. Ora con Origi che sta raggiungendo il top della forma tutto sarà più semplice. A cominciare da quest'oggi al Maksimir: salvo sorprese Giroud sarà ancora l'ariete titolare che dovrà cercare di scardinare la retroguardia della Dinamo. Ma anche a gara in corso uno come Origi, titolare di 51 gettoni europei in carriera, non è arma da sottovalutare. Anche perché l'ultima rete del belga in Champions League risale al 7 dicembre 2021. Proprio contro... il Milan. Una statistica che sembra vecchia come non mai, e che il diretto interessato avrà certamente voglia di aggiornare.