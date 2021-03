TMW - L'ex Milan Piscitelli portiere nell'isola di Ronaldo: "Via dall'Italia perché viene prediletto l'aspetto tattico"

Riccardo Piscitelli gioca nell'isola di Cristiano Ronaldo. Al Nacional de Madeira di Funchal. E a Tuttomercatoweb.com si racconta nel giorno in cui CR7 sfida il Porto, partendo però dalla storia e dal percorso della sua carriera. Che lo ha portato dalle giovanili del Milan a difendere i pali degli Alvinegros. "Da quando ero piccolo, il mio sogno era giocare all'estero -esordisce Piscitelli-: l'ho sempre detto alla mia famiglia, agli amici. In Italia abbiamo una grande storia coi portieri però in molte situazioni, in tanti casi, viene prediletto solo l'aspetto tecnico. Se prima ti allenavi coi piedi ti dicevano 'ma che fai, pensa a parare'. Però in Premier si allenavano tanto sui cross, in Spagna giocavano tanto coi piedi e allora ho pensato che, dopo un'esperienza in Lega Pro, era l'ora giusta per andare all'estero".