TMW - Marani: "Maldini e Massara hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno vinto con le idee"

Matteo Marani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi sul lavoro svolto da Maldini e Massara al Milan: "Maldini e Massara hanno fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso da ogni punto di vista. Hanno vinto con le loro idee, con la loro competenza e con la loro capacità di andare per la loro strada. Non si sono fatti irretire da nessuno. Il Milan spende la metà di procure di quello che spendono Inter e Juventus. Questo indica che si è lavorato in un certo modo, non sono sottostasti a certi ricatti e certe pressione, anche per questo credo che vadano apprezzati. Mi piace perché vedo in loro la competenza, la fiducia nelle proprie idee, l'idea di andare da soli senza dover dipendere da altri. È chiaro che il Milan ha fatto molto magari non con tantissimo ma ha fatto bene e lo ha fatto grazie alle competenze e mi auguro che il Milan riparta da Maldini e Massara".