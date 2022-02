TMW - Melli: "Scudetto? Sono amico di Pioli, mi auguro possa vincere il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Melli, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto a Tuttomercatoweb,com parlando del derby di Coppa Italia in programma domani tra Milan e Inter: "Le due milanesi non stanno vivendo il miglior momento di forma, paradossalmente il derby di campionato ha tolto certezze all'Inter e pareva averne date al Milan e invece è stato solo un momento. È bello vedere che sono in semifinale di Coppa Italia, entrambe hanno difficoltà però sono due grandi squadre e in piena corsa per vincere lo scudetto. Mi auguro possa vincere il Milan, sono amico di Pioli e l'ho pronosticato dalla prima giornata".