TMW - Milan, fuori Luis Campos. Tare è in prima linea

Il Milan deve decidere a chi affidare il ruolo da direttore sportivo, finora di Leonardo e che fra poco sarà vacante. Il primo nome sulla lista di Gazidis è quello di Igli Tare, dirigente della Lazio, bravo nell'individuare giovani e creare eventuali plusvalenze. L'albanese è un profilo molto interessante per i rossoneri e potrebbe comporre un buon binomio con Simone Inzaghi, candidato forte per la panchina. In questo momento, però, Claudio Lotito non ha intenzione di liberare il proprio dirigente: nella short list - composta da cinque nomi - c'è anche Mislintat, ds dello Stoccarda (arrivato ad aprile, retrocesso) che è stato con Gazidis all'Arsenal. Fuori Luis Campos, proprio perché i rossoneri vogliono un ds a tutto campo.