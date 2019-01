TMW - Piatek-Milan, Enrico Preziosi oggi sarà a Milano

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, arriverà nella giornata di oggi a Milano. L'argomento più caldo che lo riguarda è quello relativo alla cessione di Krzysztof Piatek al Milan e nelle prossime ore dovrebbe intrattenere un faccia a faccia con Leonardo. Il dirigente rossonero non è partito per Gedda proprio per gli appuntamenti di calciomercato in agenda.