TMW Radio - Arrigoni: "Camarda ha qualità sopra la media, è evidente. Però ha un percorso da fare.."

vedi letture

Daniele Arrigoni, Commissario Tecnico delle Rappresentative di Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C'. Queste le sue considerazioni su Francesco Camarda:

"Io spero che non lo rovinino. Va solo supportato ed aiutato perché possa fare grandi cose, ma le deve dimostrare senza caricarlo di troppe responsabilità. Ha qualità sopra la media: è evidente. C'è un percorso da fare, però. È bene che torni a giocare con grande motivazione anche nell'Under 23. Se un ragazzo di 17-18 anni gioca bene in C è pronto per tutto. I ragazzi che vanno dai 17 ai 20 anni hanno momenti buoni e meno buoni: giocare sia in Primavera sia in Under 23 a seconda delle situazioni può permettere di portare avanti ragazzi che lì per lì non sono pronti. Per questo servono le seconde squadre".