TMW RADIO - Avv. Dini e Orso: "Norme anti Superlega? La Figc ha questo potere ma..."

Consueto appuntamento del mercoledì con la 'Var Room'. In diretta su TMW Radio, gli avvocati Giulio Dini e Federico Orso hanno commentato le dichiarazioni di Ceferin dopo il fallimento della Superlega: "Quando l'avversario ripiega, l'esercito vittorioso della battaglia, non sappiamo se della guerra, cerca di portare ulteriori perdite. Le istituzioni internazionali e nazionali si stanno organizzando affinché non possa esserci un secondo round della SL".

Le norme anti Superlega imposte dalle federazioni sono legittime?

"La Figc ha introdotto una regola semplice e chiara: un club che partecipa a competizioni non riconosciute, è fuori dai tornei federali. Anche per fare le solite competizioni estive internazionali, bisognerà chiedere l'approvazione della Figc. Sono norme legittime? Di base sì, perché la Figc ha autonomia per regolamentare le proprie iscrizioni, ma siamo dentro un sistema monopolistico".