TMW Radio - Braglia: "Il contesto ideale per Raspadori è il Milan, lì c'è già qualcosa che va"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Braglia, ex portiere e attuale commentatore sportivo, si è così espresso a TMW Radio su Raspadori al Napoli: "A mio modo di vedere, il Napoli non è la società ideale per lui. In un contesto che non è collaudato, in cui inserirsi diventa importante per uno come lui, il contesto ideale sarebbe stato il Milan. Lì c'è già qualcosa che va".