TMW Radio - Braglia: "Leao lo cederei a gennaio: è un giocatore come gli altri"

vedi letture

Rafael Leao partirà ancora dalla panchina contro il Monza, queste sono le indiscrezioni che arrivano alla vigilia della partita di domani sera del Milan contro i rivali regionali. A commentare la probabile decisione di Paulo Fonseca a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan, si va verso un'altra esclusione di Leao:

"Io l'ho già detto che lo cederei a gennaio. Leao è un giocatore come gli altri ora, non deve giocare per forza. Rimaniamo sorpresi noi addetti ai lavori se rimane in panchina, ma è uno come gli altri, deve dimostrare ancora. Ha grandi prospettive ma non possiamo dargli sempre chance e non le sfrutta".