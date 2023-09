TMW RADIO - Braglia: "Leao non è ancora un leader"

vedi letture

Braglia:" Pioli non può giustificare Leao." Orlando:" ADL deve chiedere a Garcia di far rivedere Kvara altrimenti via." Impallomeni:" Leao si deve prendere responsabilità." Brambati:" Se io sono compagno di Leao e fa un errore del genere lo prendo a pugni:" Maracanò con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato così a TMW Radio, durante Maracanà, di Rafael Leao:

Milan, Pioli dice che Leao sta cercando di diventare un campione ma sta crescendo e lo difende...

"Quello fatto l'altra sera è un errore di concetto, non tecnico. E' stato superficiale. Non è ancora un leader dopo questo tempo, che aspetta a diventarlo? Pioli lo giustifica ma va bene fino a un certo punto. Deve fargli capire che la superficialità in un club come il Milan non si può avere".