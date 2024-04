TMW Radio - Braglia: "Non vedo grosse colpe di Maignan sul gol di Thuram: la palla passa in mezzo alle gambe del difensore, che fa da muro al portiere"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Pioli, titoli di coda?

"Sì, siamo alla fine però dobbiamo essere obiettivi nel dire che le responsabilità non sono solo le sue. Come ha detto Sacchi, va messo nel mirino chi ha fatto il mercato. Pioli di sicuro ha inciso meno rispetto agli altri anni, il grande torto è stato quello di aver girato le spalle a Maldini. La fiducia si era rotta con la mancata valorizzazione di qualche acquisto, vedi De Ketelaere".

Sul gol che fa Thuram male Maignan?

"E' difficile da interpretare. Le palla passa in mezzo alle gambe del difensore, che fa da muro al portiere. Lui si sposta leggermente a sinistra e per questo non riesce a prendere poi il tiro. Ma ha dovuto farlo per vedere la palla. Nove volte su dieci è gol. Non vedo grosse colpe sulla rete".

Lo Scudetto forse ha portato Pioli a un livello non suo, troppo alto?

"Sono parzialmente d'accordo. Considero che gli obiettivi di una squadra si raggiungono con tutte le componenti di una società. Nello Scudetto di Inzaghi c'è grande mano anche lì della dirigenza. Qui bisogna che anche la società Milan faccia il suo mea culpa, Pioli è stato considerato più grande di quello che poteva essere nella gestione di un gruppo importante come quello del Milan. Ma non si possono sminuire il campionato vinto e la valorizzazione del parco giocatori fatto nel tempo".