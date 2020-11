TMW RADIO - Brambati: "Calhanoglu? Il Milan se ci rinuncia deve trovare uno dello stesso livello"

Per commentare le news di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Calhanoglu in orbita Juve:

"Se è andato al Milan a chiedere 7 milioni, vuol dire che qualcosa ha per le mani ma non so dove. Il Milan deve fare una riflessione. Se ci rinuncia, deve trovare uno dello stesso livello. Alla Juve non lo vedrei benissimo. Se i bianconeri vogliono colmare il gap con gli altri club europei, non credo che il turco faccia la differenza".