TMW RADIO - Brambati: "Il Milan sta bene, ha recuperato Ibra che è fondamentale"

Massimo Brambati, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sul momento dei rossoneri in vista del derby: "In casa Milan stanno bene, hanno recuperato un giocatore fondamentale come Ibra e per me sono i favoriti. E poi si sono allenati in maniera regolare. All'Inter non è stato così. Anche per la settimana che hanno vissuto, i rossoneri sono i favoriti. Certo, come organico è superiore l'Inter ma non hanno lavorato bene negli ultimi giorni, con tanti giocatori fuori".