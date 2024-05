TMW Radio - Brambati: "Mi piacerebbe domandare a Pioli dell'andamento così altalenante di Leao quest'anno"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà, ai microfoni di TMW Radio, e ha parlato dell'eventuale approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Una storia chiusa? Non lo so proprio. Oggi forse per Gasp sarebbe il momento migliore per andare al Napoli, l'Atalanta per me si occupa tano anche del settore giovanile e sta completando lì Gasp un lavoro di èquipe importante".

Pioli-Milan, è finita.

"Un bilancio? Positivo sicuramente. Una critica? Il rendimento di Leao quest'anno. Gli infortunati non li calcolo, sicuramente qualcuno nello staff ha sbagliato e lui lo ha difeso, essendo il responsabile. E' stato tradito dal lavoro di un suo componente dello staff e quindi non è colpevole direttamente. E' logico che a livello sportivo arrivi secondo, ma sei uscito da Coppa Italia, Champions ed Europa League male contro la Roma. In campionato non hai mai lottato con l'Inter ed è un qualcosa che ha pesato sul giudizio finale. Mi piacerebbe però domandargli dell'andamento così altalenante di Leao quest'anno".