TMW RADIO - Brambati: "Ok il rinnovo di Giroud, ma serve ringiovanire"

Ospiti: Jacobelli:" Ok Giroud ma al Milan serve un attaccante che possa andare in doppia cifra." Brambati:" Di Maria troppo spesso si fa male, una valutazione va fatta." Impallomeni:" Di Maria è un valore importante per la Juve." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato così a TMW Radio, durante Maracanà, il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan: "Ma chi fa scouting che fa, fa sciopero? Dovrebbe anche cercare di ringiovanire il Milan. Non sono contro gli over se portano qualità, ma mi pare che il campionato italiano sia diventato il rifugio di tanti che hanno passato i trenta e più. Di Maria è stato lasciato a zero per esempio dal PSG. Se ha qualità e arriva a una spesa contenuta va bene, ma per esempio il Napoli ha fatto grandi colpi giovani e a poco. L'Atalanta è una squadra che gioca spesso sul fattore giovani di qualità".