TMW Radio - Brambati sulla situazione Zaniolo: "Ingarbugliata, gli consiglierei di ricucire il rapporto"

© foto di www.imagephotoagency.it

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan, stop alla trattativa per Zaniolo: cosa consiglierebbe al giocatore, che rischia di rimanere a Roma?

"Situazione ingarbugliata. Visto che l'unica offerta oggi è del Bournemouth, che ha una brutta classifica, io gli direi di ricucire il rapporto con il gruppo e l'allenatore. Rimanere fuori dal gruppo è brutto, anzi deleterio per il ragazzo. A meno che non venga fuori qualche altra offerta last minute".