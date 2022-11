MilanNews.it

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su diversi temi.

Chi è più credibile dietro il Napoli?

"C'è solo il Milan dietro, anche se ultimamente non mi è piaciuto, l'Inter non ci arriva se non cambia qualcosa Inzaghi com ritmo della partita. I lNapoli però è più forte".