TMW Radio - Carnasciali: "Chiesa a Firenze può crescere, serve che le big tirino fuori tanti soldi"

Daniele Carnasciali, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della situazione relativa a Federico Chiesa, giocatore accostato anche al Milan: "Il problema di Federico è stato il mercato lo scorso anno. Logico che serve che le big tirino fuori soldi importanti per lui, ma per il ragazzo spero che si leghi per diversi anni alla Viola per crescere e far vedere ciò di cui è capace. Per il bene suo, se rimane a Firenze può crescere. Abbiamo visto cosa è successo a Bernardeschi quando è andato via".