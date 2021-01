TMW RADIO - Castellacci: "Vaccino obbligatorio ai calciatori? No, ma non farlo è un'eresia"

Intervenuto ai microfoni di TMW l'ex celebre medico della nazionale Enrico Castellacci ha parlato dell'obbligo vaccinale per i calciatori. Queste le sue parole: "L'obbligatorietà mi trova sempre poco d'accordo, credo più nella ratio della scelta facoltativa. Pensate che c'è scelta per i sanitari, punto cardine, e la vedo strana che vengano obbligati i calciatori. Detto questo io sono a favore della vaccinazione, visto che è l'unico sistema per tamponare davvero questa pandemia. Non farlo sarebbe davvero un'eresia".