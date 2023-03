TMW Radio - Cavasin: "Beto da Milan? Si potrebbe far tornare Colombo"

MilanNews.it

L'allenatore Alberto Cavasin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per parlare del futuro di Milan e Inter.

Beto potrebbe essere un profilo da Milan?

“Per andare al Milan serve essere pronti. Beto non è un giocatore da prendere per fare il titolare in una big, né per metterlo a fare la riserva. Per il parterre offensivo, ovviamente non da titolare, si potrebbe fare tornare Colombo, anche se per la giovane età sarebbe meglio giocare”.