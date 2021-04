TMW RADIO - Colonnese: "Il quarto posto se lo giocano Juve e Napoli, Atalanta e Milan superiori"

Colonnese: "Conte ha plasmato i giocatori, il quarto posto è una questione tra Napoli e Juve, la Fiorentina rischia" - Brambati: "La Juve paga la presunzione di aver pensato di vincere senza allenatore" - Chirico: "La Juve si è autodistrutta con scelte assurde in campo e in panchina" - Ospiti: Massimo Brambati, Marcello Chirico, Francesco Colonnese - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

Francesco Colonnese, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sulla lotta Champions, considerando Milan e Atalanta come favorite per la corsa a secondo e terzo posto: "Il quarto posto? Se lo giocano Juve e Napoli, Atalanta e Milan per quello che hanno fatto finora sono superiori. Il Napoli è in ripresa, vedremo se la Juve ha sistemato le cose. Milan e Atalanta con un impegno solo a settimana possono giocarsi il posto tranquillamente".